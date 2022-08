Cuore gigante inciso nel grano: l’ultimo dei romantici guida il trattore

Un cuore enorme, ben visibile dalla strada a centinaia e centinaia di metri di distanza. L’opera è stata realizzata dal ignoto proprietario di un appezzamento coltivato a grano nelle campagne di Larino, a poca distanza dalla cava dell’ex gessificio. E’ ben visibile dalla strada provinciale 80, e rimanda a opere simili in diverse occasioni realizzate in Molise, terra di agricoltori e anche di romantici, se è vero che negli anni scorsi i campi di grano dopo la trebbiatura sono stati utilizzati come tele sulle quali incidere una dedica riservata a una persona amata. Di sicuro, al di là delle implicazioni che un cuore ha rispetto ai tradizionali cerchi nel grano, l’autore – che invitiamo a uscire allo scoperto – deve essere un bravo conducente di mezzi agricoli.