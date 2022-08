Concorso ‘Miss mondo’, sale l’attesa: 20 ragazze in lizza per l’ambito titolo

Domenica 28 agosto Termoli ospita la tappa del Concorso nazionale Miss Mondo Italia Molise.

Il tour farà tappa a piazza Monumento con inizio dalle ore 21. Le miss si contenderanno la coroncina e fascia di Miss Mondo Molise e la serata si alternerà fra moda, bellezza e spettacoli, con l’esibizione degli artisti Runic Garden, la voce di Lorenza Tedesco ed Arrow Fire e lo show man Christian Cappellone. A condurre la serata sarà Antonella Ciocca. L’innovativo strumento del palco mobile, renderà l’evento unico nel suo genere.

Parteciperanno circa 20 ragazze provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe e la vincitrice andrà alle semifinali nazionali che si terranno a Gallipoli nel 2023. L’evento darà alle concorrenti molta visibilità per far conoscere le proprie qualità e la possibilità di lavorare nel mondo del cinema e dello spettacolo grazie agli organizzatori Camillo Del Romano e Laika D’Agostino della Fourevent Agency ed AssoE20 Produzioni, leader nel settore.

Miss Mondo è uno dei concorsi di bellezza più famosi e importanti a livello internazionale. Fu fondato nel Regno Unito da Eric Morley nel 1951. Mai fino ad oggi, una ragazza molisana ha rappresentato il nostro Paese alle finali internazionali. Ma c’è sempre una prima volta.

Grazie all’impegno degli imprenditori termolesi Dante Cianciosi della CIANCIOSI Srl e Francesco Topini della EMMETI Srl e di tantissime altre aziende che hanno deciso di sponsorizzare l’evento, è stato possibile portare nella città di Termoli uno spettacolo unico e originale

Alle ore 21 di domenica 28 agosto si darà inizio allo spettacolo e si segnala, infine, che in caso di maltempo, l’evento si svolgerà il giorno seguente, lunedì 29 Agosto sempre in Piazza Monumento, alle ore 21.

Per info ed iscrizioni al concorso contattare Tel. 393.3343854, mail: fourevent2021@gmail.com.