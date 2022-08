Colletorto, festa patronale di San Giovanni Battista: il programma religioso e ricreativo

A termine del triduo di preparazione, la comunità di Colletorto rinnova con gioia la solennità in onore del patrono San Giovanni Battista del quale si ricorda il martirio (29 agosto).

Il programma religioso prevede, alle 8.30, la santa messa con meditazione. Alle 18 solenne celebrazione eucaristica e, a seguire, la processione lungo le vie del paese.

Il programma ricreativo prevede tre momenti, a partire dalle 21.30: Vola Alt… o, Renato Zero tribute band, Crifiù in concerto, Abba the best. A mezzanotte e mezza i fuochi pirotecnici.

Il Comitato feste ringrazia tutti coloro che hanno contribuito e prenderanno parte alla festa.