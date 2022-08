Civita superiore, torna la rievocazione storica su Rodolfo De Moulins

Il 2 e il 3 settembre torna la rievocazione storica su Rodolfo De Moulins, uno dei personaggi storici della nostra regione. Conte di Bojano, che favorì lo sviluppo del territorio che arrivò ad abbracciare gran parte del territorio dell’attuale Molise, spingendosi fino a Castelvolturno, Isernia, Pietrabbondante, Roccamandolfi, Trivento e Venafro. Il suo territorio prese poi il nome di Comitatus Molisii (Contado di Molise) e faceva capo al castello di Molise, sede della famiglia Moulins, poi italianizzata in Molise. A lui si deve l’edificazione della Concattedrale di San Bartolomeo di Bojano. Aveva sposato una principessa longobarda, dalla quale aveva avuto diversi figli, tra cui Ugo, Sichilgaida (andata in sposa a Goffredo di Conversano) ed Altruda, che sposò Serlone II d’Altavilla, nipote di Ruggero d’Altavilla.

Grazie all’Associazione “Rodolfo De Moulins“, con a capo la professoressa Mariagrazia Tagliaferri, al Comune di Bojano, all’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, alle Associazione Falco, Ver Sacrum e via Micaelica Molisana, sponsor privati e supporto della Sirio srl, quest’anno sarà una edizione inedita: “Dopo anni – spiegano gli organizzatori – finalmente la storia si riappropria dell’unità cittadina e la cordata a favore della istituzionalizzazione della manifestazione, si amplia e rafforza di storici e studiosi degli accadimenti molisani”.

Il 2 settembre dalle ore 18,30 si svolgerà una tavola rotonda con illustri studiosi, come la scrittrice Maria Rosaria Pagnani che parlerà del ruolo del Conte Guimondo III, fratello di Rodolfo de Moulins che diventò Conte a Eboli; la dottoressa Pomerita Ranalli, funzionaria dei Beni Culturali ci porterà un importantissimo contributo in merito alla nostra rievocazione storica; Emanuele Cappella, presidente dell’associazione culturale ‘Insieme’ di San Giuliano del Sannio, luogo in cui Roberto, uno dei figli di Rodolfo de Moulins, risulta sepolto; Daniele Lettina tour operator a livello nazionale e molti altri ancora.

La serata si concluderà alle ore 20,30 con il campione di organetto Francesco Scarselli. Il 3 settembre sempre in località Civita Superiore di Bojano si terrà il corteo e la rievocazione storica a partire dalle ore 18,30 con la partecipazione degli Sbandieratori di Cava dei Terreni.

Per le due giornate a Civita Superiore di Bojano sarà disposto il servizio navetta da piazza Roma.