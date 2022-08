Vicino il ritorno in classe: sarà senza Dad e mascherine. Incognita autunno con lo spauracchio ‘Centaurus’

Si avvicina il ritorno in classe per gli studenti molisani che torneranno sui banchi dal 14 settembre. Ma quello di settembre 2022 non sarà un ritorno qualsiasi perché, dopo tre anni funestati dalla pandemia e dunque dalle stringenti regole ad essa legate, il nuovo anno scolastico non prevedrà le complesse misure anticovid a cui studenti, insegnanti e genitori si sono loro malgrado abituati negli ultimi anni. Le restrizioni anti-covid scadranno il 31 agosto e il Governo non sembra intenzionato al momento a prorogarle. In poche parole, si potrà dire addio alla Didattica a Distanza, ovvero da casa, e alle mascherine in classe. Il Ministero dell’Istruzione ha frattanto redatto un vademecum, inoltrato ai vari uffici scolastici regionali.

La famigerata Dad potrebbe essere solo un ricordo: la regola per il nuovo anno scolastico (che terminerà in Molise il 10 giugno) è che si va tutti in classe e che solo chi ha la febbre o è positivo al Covid resti a casa. Insomma, un po’ come avviene per una normale influenza. E anche in caso di raffreddore si potrà andare in classe, sebbene in questo caso sia obbligatorio l’uso della mascherina. Ma la regola generale è che la Dad non sarà più obbligatoria nemmeno per chi sarà in isolamento perché è positivo al virus. Resta nella facoltà del singolo istituto però ricorrere alla DDI, la didattica digitale integrata.

Altra novità rilevante è poi che le mascherine non saranno più obbligatorie. Eccezione solo per quanto riguarda le persone fragili (studenti così come insegnanti) e che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid. E non sono neanche previsti il distanziamento di banchi, i percorsi alternativi, gli ingressi scaglionati nè limiti per l’attività sportiva. Torneranno in classe, inoltre, anche i prof no vax. Quel che resta raccomandato è di arieggiare spesso gli ambienti e dunque di tenere le finestre aperte quanto più possibile.

Torneranno alla normalità anche le attività per i più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia che il Molise, come da calendario reso noto dalla Regione, comincerà il 14 settembre e terminerà il 30 giugno. Naturalmente resta nell’autonomia degli istituti scolastici di ripristinare vecchie regole nel caso in cui la situazione si aggravasse.

E in tanti in questi giorni si stanno chiedendo se l’autunno e l’inverno prossimi potranno ricatapultarci in una nuova ondata pandemica. In questo momento lo spauracchio si chiama Centaurus ovvero la variante BA.2.75, derivata da Omicron 2. Ebbene, secondo gli esperti Centaurus ha tutte le carte in regola per soppiantare l’attuale dominante variante BA.5. Una differenza tra le due però sembra esserci: la crescita della BA.2.75, rispetto a quella velocissima dell’Omicron 5 che ormai è stimata in Italia in più del 90% dei casi, sembra decisamente più lenta.

È notizia recente la registrazione di un primo caso di BA.2.75 nel nostro Paese. La variante Centaurus è presente in India da metà agosto, dove ha già sostituito la BA.5. Una certa preoccupazione in ambito scientifico c’è e non manca chi parla già di ‘autunno nero’. Uno studio pubblicato sull’European Journal of Internal Medicine ha dimostrato come Centaurus sia molto efficiente nel legarsi ai recettori umani rispetto ad altre varianti.

In attesa di saperne di più, ribadiamo che una lieve ripresa della circolazione virale nel nostro Paese in effetti c’è stata nell’ultima settimana. Lo hanno certificato sia i dati pubblicati giovedì scorso dalla Fondazione Gimbe che quelli diffusi il giorno seguente dall’Istituto superiore di Sanità. Incidenza che sale, ma ricoveri che scendono ancora.