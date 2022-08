Bilancio, ora anche i cittadini sceglieranno come programmare le risorse

A Campobasso saranno i cittadini a scegliere la programmazione economico finanziaria del Comune. E lo faranno insieme all’amministrazione di Palazzo San Giorgio.

Si entra nel vivo del Bilancio partecipativo e ad illustrare le linee di indirizzo attraverso le quali verrà a breve disciplinato il processo di partecipazione dei cittadini a tali decisione, in occasione dell’ultima seduta della Commissione Consiliare Bilancio, è stata l’assessore Giuseppina Panichella.

“Il Bilancio partecipativo costituisce uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utilizzo e la destinazione di una parte delle risorse economiche dell’Ente, nelle aree e nei settori nei quali l’Ente ha competenza diretta. – ha dichiarato l’assessore – Ringrazio tutti i componenti della commissione Bilancio per l’apporto in termini di idee a queste linee di indirizzo che si avviano a una definizione oramai finale e che verranno poi portate in Giunta per poterle approvare ufficialmente”.

Il Bilancio partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio, integrando le regole della democrazia rappresentativa con quelle della democrazia diretta. “L’attivazione del processo partecipativo – ha concluso l’assessore – è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto dei cittadini considerati protagonisti consapevoli e responsabili delle scelte relative alla propria comunità di appartenenza.”