Somiglia a un mistero la storia dei bagni pubblici all’angolo tra via Cavour e corso Bucci. Funzionano a metà: quelli per gli uomini sono aperti, quelli per le donne chiusi. E così, se una signora ha bisogno di una toilette, è costretta a utilizzare quella degli uomini, come consiglia anche il fioraio che ha la sua attività ambulante proprio accanto al grosso cubo in cemento di fronte al carcere della città.

La porta d’ingresso sull’accesso più riservato per le donne è stata danneggiata. Era già successo, il Comune aveva provveduto a riparare i danni e ora la porta è di nuovo rotta. Sarebbe proprio questa la causa della chiusura.

E’ stata la passata amministrazione a guida centrosinistra a trovare i soldi, ben 100 mila euro, per riqualificare i servizi igienici di corso Bucci assieme a quelli, ancora più fatiscenti (i Nas li chiusero a dicembre 2017) che si trovano in via Palombo.

Era il 7 agosto del 2018 quando l’allora assessore ai Lavori pubblici, Pietro Maio (Pd) annunciò che il progetto esecutivo era stato approvato e che di lì a qualche settimana sarebbe stato affidato l’appalto per svariate decine di migliaia di euro.

La riqualificazione in effetti c’è stata: sono stati rimodernati gli impianti idrici, sanitari ed elettici, messe nuove porte, una fontanella esterna per il fioraio che da lì ha sempre preso l’acqua per la sua attività (come raccontò lui stesso in una intervista di qualche anno fa a Primonumero). Soprattutto sono state istallate le telecamere di videosorveglianza. Nonostante questo non c’è traccia del responsabile che ha danneggiato più volte l’ingresso del bagno delle donne.

E a qualche settimana dal ritorno degli ambulanti (e delle ambulanti) a corso Bucci dal parcheggio del vecchio Romagnoli questa carenza di servizi igienici diventa più urgente.

Ma c’è un altro mistero irrisolto in questo angolo popolato da rose e gerani: l’unico pezzo di marciapiede non risistemato nella riqualificazione della strada è proprio quella attorno ai bagni pubblici che presentano ancora oggi la vecchia pavimentazione.

(AD)