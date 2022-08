Iniziata il 20 agosto al castello svevo la tappa a Termoli della sedicesima edizione del festival “Globalart international art” che vede come tematica quest’anno l’omaggio a Pasolini. Il festival che proseguirà ogni anno anche all’estero è curato dalla professoressa Rosa Didonna (in foto), in collaborazione con il critico Pasquale di Matteo e comprende opere di 46 artisti di tutt’Italia ma anche provenienti da paesi come Finlandia, Belgio, Messico, Francia e Germania.

La mostra allestita nei locali della fortezza federiciana, oltre alla parte dedicata all’omaggio allo scrittore italiano, presenta anche una personale della professoressa Didonna, una stanza dedicata ad un solo artista, in questo caso la curatrice, che poi lascia spazio a giovani artisti la cui carriera è appena iniziata. Nelle tappe di questa sedicesima edizione le personali sono state curate dalle artiste Elena Mariani, Gina Fortunato e a Termoli l’artista Paola di Biase.

All’interno del festival ci sono anche altri eventi come performance, eventi musicali. Nella tappa di Termoli c’è stato anche un omaggio alla professoressa Rosalia Laura Ruggiero con la presentazione del suo libro “Atlantide” arricchito con le illustrazioni di vari ragazzi. La stessa professoressa ha anche indossato un’opera chiamata “Mantello di Atlantide” fatto da Rosa Didonna.