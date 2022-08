31 agosto – Più guariti che nuovi contagi, scendono a 17 i ricoverati Covid

Ieri in Molise 171 contagi e 114 guarigioni. In ospedale un decesso e nessun ricovero

bollettino del 31.08.2022

MALATTIE INFETTIVE, 1 RICOVERO E 2 DIMESSI

Scende a 17 il numero di degenti nei reparti Covid in Molise, o meglio nel reparto di Malattie Infettive perchè in Terapia Intensiva da qualche giorno non c’è più alcun paziente. Nelle ultime ore è stata ricoverata una persona di Guglionesi e contestualmente sono stati dimessi in due (di Campobasso e Oratino).

146 CONTAGI E 182 GUARIGIONI

Scendono anche gli attualmente positivi in Molise che arrivano a 4.470. Nel bollettino odierno l’Asrem riferisce di 146 nuove diagnosi di positività (a due cifre solo Trivento, Termoli e Campobasso) e di 182 guarigioni (tra cui 21 nel capoluogo, 21 a Termoli e 13 ad Isernia.