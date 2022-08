30 agosto – Nessun ricovero, una vittima anziana. 170 nuovi casi

bollettino del 30.08.2022

87ENNE MUORE IN MALATTIE INFETTIVE. 0 RICOVERI

Un uomo di 87 anni di Venafro è spirato nelle ultime ore nel reparto di Malattie Infettive, dove era ricoverato. Ad oggi, dal momento che tra ieri e oggi non ci sono stati nè nuovi ricoveri nè dimissioni, il numero dei degenti Covid ospedalizzati è di 18 persone, tutte nel reparto ordinario e zero in terapia intensiva. Delle 18 persone 7 non si sono mai vaccinate.

171 CONTAGI E 114 GUARIGIONI

Sale leggermente il numero di attualmente positivi in Molise, ora poco sopra le 4.500 unità. Il bollettino Asrem odierno riferisce di 171 nuove diagnosi di positività (emerse a fronte di 900 tamponi circa tra molecolari ed antigenici) e contestualmente di 114 guarigioni.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 31.088 casi per un tasso di positività salito al 14.9%. I decessi sono stati 98 nelle ultime 24 ore (ieri 60). In calo rispetto a ieri i ricoveri ordinari (-204) e le terapie intensive (-3).