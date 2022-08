28 e 29 agosto – Nuova vittima in Rianimazione. Ricoveri stabili, in calo i positivi

bollettino 28-29.08.2022

UOMO DI 75 ANNI MUORE IN TERAPIA INTENSIVA. 3 RICOVERI E 2 DIMISSIONI

Non ce l’ha fatta un uomo di 75 anni di Matrice ricoverato nella Terapia Intensiva Covid, dove peraltro era l’unico degente. Al momento è dunque vuota la Rianimazione, dove negli ultimi giorni si sono susseguiti alcuni decessi.

In Malattie Infettive invece sono 19 i degenti assistiti. 3 hanno fatto il loro ingresso nelle ultime ore: arrivano da Montenero di Bisaccia, Santa Maria del Molise e Venafro. Ci sono però state anche 2 uscite per dimissione: sono tornati a casa pazienti di Campobasso e Roccavivara.

181 CONTAGI MA 422 GUARIGIONI

Tornano a scendere gli attualmente positivi in Molise: ora sono 4.449. Nelle ultime ore ci sono state 181 nuove diagnosi di positività (su circa 730 tamponi tra molecolari e antigenici) ma anche 422 negativizzazioni di persone che avevano contratto il virus. In particolare ci sono 68 guariti a Termoli, 40 a Campobasso e 30 ad Isernia.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia registrati 8.355 casi per un tasso di positività del 13.3%. I decessi sono stati 60 (ieri 41). Stabili rispetto a ieri le terapie intensive, +3 i posti letto occupati nei reparti di area non critica.