27 agosto – Un ricovero e una dimissione, 159 nuovi positivi

Ieri in Molise era stata registrata una vittima in Terapia intensiva, non c’erano stati ricoveri ma una dimissione dall’ospedale. I positivi erano stati 150, le guarigioni 154.

Il bollettino del 27 agosto 2022

Il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise riferisce oggi di un ingresso e un’uscita dal reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Ha fatto il suo ingresso un paziente di Celenza Valfortore, paese della provincia di Foggia, mentre ha lasciato l’ospedale una persona di Riccia. Restano quindi 19 i pazienti con covid al Cardarelli, di cui 1 in terapia intensiva.

Sono 4.692 invece le persone accertate come attualmente positive alla virus Sars-Cov-2 nella nostra regione, con un leggero aumento oggi, per effetto di 159 nuove positività emerse in 138 casi da test antigenici e in 21 casi da tamponi molecolari. Su un totale di 353 tamponi processati dall’azienda sanitaria regionale del Molise il tasso di positività è del 5,9%. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati guariti.

I DATI NAZIONALI

In Italia oggi ci sono stati 80 decessi legati al covid e 21.805 nuovi casi con un tasso di positività del 13,8% su un totale di 158.286 tamponi processati. Scendono di 4 unità le terapie intensive occupate e di 159 i pazienti nei reparti ordinari.