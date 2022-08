26 agosto – Nuova vittima in Terapia Intensiva. Positivi stabili, scendono a 19 i ricoveri totali

Ieri in Molise 141 contagi e 160 guarigioni. In Infettive 2 decessi, 2 ricoveri e 2 dimissioni

bollettino del 26.08.2022

UN 77ENNE DI TERMOLI MUORE IN TERAPIA INTENSIVA. NESSUN RICOVERO E UNA DIMISSIONE

Un uomo di 77 anni ricoverato nella Terapia Intensiva Covid è spirato nelle ultime ore. Nel reparto salvavita ora resta ricoverata una sola persona. Oggi non si registra alcun nuovo ingresso in ospedale ma, anzi, una dimissione da Malattie infettive (degente di Longano). Pertanto anche nel reparto ordinario il bilancio tra ieri e oggi è di -1. In totale ora sono 19 i ricoverati Covid al Cardarelli, di cui 18 in Infettive.

150 CONTAGI E 154 GUARIGIONI

Quasi in pari rispetto a ieri il numero di attualmente positivi in regione perchè l’ultimo bollettino riferisce di 150 nuove diagnosi di positività (su meno di 740 test) e di 154 guarigioni.