‘Window Display nel mondo’, premio per il libro del cavalier Pasquarella

Domenica 5 giugno alle ore 10,30, nella splendida cornice dell’Antoniano, con il Patrocinio del Comune di Bologna della Regione Emilia-Romagna e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, si è svolta la sesta edizione di “Window Display nel Mondo”.

L’evento, organizzato dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal Cavaliere Giuseppe Marco Pasquarella, è stato un momento di confronto e di scambio per tutti gli operatori del settore, attraverso la condivisione delle proprie esperienze professionali con l’esposizione di manichini e decorazioni di Candy’s international e dello staff di Ferrara e dell’azienda parrucche per Manichini.

Un tavolo di relatori tutto istituzionale con il Cavalier Pasquarella, la vice presidente Cavallaro, il segretario Picchi, il responsabile Commissione Artistica Angelo Curci, la responsabile Eventi Cavicchioni.

L’associazione ha raccontato con un filmato le cinque edizioni effettuate per poi fermarsi per due anni per la pandemia e la guerra in Ucraina. Dopo gli interventi di Cavicchioni, Picchi e Cavallaro, ha preso la parola il cavalier Giuseppe Marco Pasquarella che ha ricordato “l’importanza della nostra associazione e degli obiettivi che si prefigge per promuoverla nel migliore dei modi.

Non sono mancati i saluti in video degli europarlamentari Patriciello e Gualmini e della presidente del Parlamento europeo Metsola.

È stata inoltre l’occasione per premiare le scuole che si sono distinte su tutto il territorio nazionale, per professionalità e creatività dei propri lavori, quali Studio Vetrinistico di Comeri Torino, Studio Comunicazione Visiva di Baido Pordenone, Expovetrine School Roma, PGM Studio di Vetrinistica di Pasquarella Petacciato, Cavicchioni INformazioni Modena, sul tutto il territorio nazionale, per professionalità e creatività dei propri lavori.

A seguire c’è stata la premiazione per il concorso Vetrine. Infine prima dei premiati d’eccezione ‘Premio alla Cultura 2021’ per il libro ‘La Vetrina La Mia Arte’ del Presidente Cavalier Giuseppe Marco Pasquarella, consegnato dalla Responsabile eventi Cavicchioni.