Weekend pre-estivo rovente, tanti scelgono la costa. Si boccheggia a Campobasso

Un weekend – e soprattutto una domenica – infernale. Le previsioni non hanno sbagliato e oggi, domenica 5 giugno, l’afa non concede tregua, con temperature che superano i 35°. Chi può ha scelto il mare, rimedio tra i migliori per combattere il caldo, con la costa di Termoli che si è popolata quasi fosse un normale weekend estivo. Ma estate non è e gli esperti non trovano questo caldo nè normale nè benaugurante.

Gli operatori del turismo – balneari, ristoratori, titolari di bar – invece possono gioire di un fine settimana che ricorda – anche per presenze – quelli della ‘stagione’.

Temperature roventi, umidità altissima: a Campobasso e nell’hinterland le temperature sono proibitive. Queste alcune immagini dal capoluogo che è una della 5 città italiane bollino rosso, insieme a Roma (con cui anche ieri si è condivisa l’allerta più alta), Frosinone, Perugia e Rieti. Città vuota e chi c’è si rinfresca come può: con un aperitivo o con le fontane.

Sulla costa invece la spiaggia torna a vivere. Anche a Termoli l’afa è insopportabile e il sole talvolta oscurato da nuvole.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, postando una foto del litorale nord pieno di bagnanti, ha voluto ricordare che oggi è la Giornata Mondiale dell’Ambiente e che il turismo deve andare a braccetto con il rispetto dei nostri luoghi. “Oggi i turisti scelgono Termoli, apprezzano il suo mare, i suoi vicoli, la sua cucina. È una grande opportunità che non si può sprecare. Quindi, tutti a rimboccarsi le maniche perché l’estate vera sta per cominciare e Termoli può affrontarla con il vento in poppa. Tutti insieme appassionatamente cerchiamo di fare la nostra parte, vigiliamo su chi abbandona i rifiuti, rispettiamo l’ambiente e mostriamoci educati e gentili nell’accogliere i turisti”.