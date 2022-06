Voglia di una “notte romantica”, l’evento porta la firma di Oratino

Il 25 giugno 2022 si svolgerà la settima edizione della “Notte Romantica “nei Borghi più belli d’Italia, la seconda edizione per il Comune di Oratino. Un evento che nel corso degli anni ha saputo conquistare una grande rilevanza sia a livello nazionale che internazionale.

Dopo il gradimento ricevuto dal tema della scorsa edizione che era focalizzata su “l’Amore per l’Arte”, quest’anno La Notte Romantica 2022 avrà come filo conduttore il tema: “Flash Mob – Musica Unplugged”.

Per cui invitiamo le persone che suonano uno strumento musicale sia a livello professionale che amatoriale, a partecipare alla serata, esibendosi in un vicolo, una piazzetta, un angolo del borgo, suonando il proprio strumento rigorosamente unplugged. (La Musica Unplugged letteralmente vuol dire “staccare la spina”: si dice di brano, di un concerto di musica realizzati con strumenti acustici e non elettrici).

Quindi via libera a violinisti, chitarristi, percussionisti ecc. che potranno esibirsi negli angoli più suggestivi del nostro borgo, in un grande concerto diffuso le cui note renderanno i borghi ancor più suggestivi. Trattandosi di un Flash Mob, i musicisti dovranno raggiungere il borgo ed esibirsi in maniera spontanea.

Oltre all’evento a tema proposto dall’associazione Borghi più Belli d’Italia, abbiamo deciso, come lo scorso anno, di arricchire il programma nel seguente modo: percorso romantico “Oratino in Love e le canzoni d’amore”; passeggiata nei vicoli del centro storico con allestimenti di vari ”punti selfie” curati da @le_stelle_filate di Oratino.

Ogni cittadino potrà, se lo desidera, allestire un punto” selfie” nei pressi della propria abitazione a tema romantico. Inoltre, qualche settimana fa, abbiamo lanciato l’invito sulle nostre pagine social di scrivere frasi delle vostre canzoni d’amore preferite. Ne sono arrivate tante ma se vi siete dimenticati di postarle, non preoccupatevi, avrete l’occasione, per tutta l’estate 2022, di venire ad Oratino e scriverle direttamente su una bacheca reale.

Dopo il successo dell’esposizione dei “corredi antichi” dello scorso anno, torniamo con una nuova proposta per la quale sarà necessaria la vostra collaborazione. Vi chiediamo di portarci le foto di matrimoni, fidanzamenti, serenate della vostra famiglia, anche e soprattutto quelle meno recenti… foto che possono raccontare, attraverso le immagini, l’amore e in particolare gli amori che sono nati ad Oratino.

In una giornata dedicata alla scoperta del nostro paese, non poteva mancare la Visita guidata del Borgo prevista con partenza alle ore 18,00 dal Belvedere di Oratino che vi accoglierà con un panorama mozzafiato.

Naturalmente Oratino non farà a meno dell’accoglienza gastronomica (beverage & food) che sarà curata dagli esercenti del posto che vi coccoleranno per farvi trascorrere una serata all’insegna del romanticismo e che sicuramente vi regaleranno tantissime altre sorprese. Appuntamento dunque il 25 giugno 2022 per trascorrere una giornata ed una serata romantica.