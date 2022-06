Verso la serie D, il Termoli si tiene stretto il centrocampista Carnevale

Antonio Carnevale resta al Termoli calcio. Lo ha annunciato il club giallorosso in una nota diffusa sui propri canali social. Classe 2000, il centrocampista è stato uno degli acquisti più azzeccati del mercato di riparazione invernale.

“Se qualcuno chiedesse qual è stato il vero valore aggiunto dell’ultimo campionato per il Termoli Calcio 1920, tutti in coro risponderemmo Antonio Carnevale. Arrivato a gennaio, si è integrato al meglio con i giallorossi permettendo alla squadra di centrare l’obiettivo prefissato diventando l’uomo della provvidenza per i suoi goal oltre il novantesimo. Per lui tre campionati di fila vinti negli ultimi 3 anni, due di serie D con Pro Sesto e Picerno e con noi a Termoli. Bentornato Antonio”.

Per i giallorossi si tratta della sesta conferma ufficiale in vista del campionato di serie D dopo Visconti, Conte, Lorusso, D’Errico e Pesce.