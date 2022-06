Parola chiave futuro. Così Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà, ha parlato in anteprima dell’edizione 2022 che si svolgerà in Piazza Duomo a Termoli dal 22 al 24 luglio con ospiti internazionali “e una grande sorpresa”, parole sue.

Barone è intervenuto ieri al Web Marketing Festival di Rimini dove ha moderato due panel, uno sul turismo digitale e sostenibile e l’altro sulla rigenerazione dei piccoli borghi grazie ai fondi del PNRR. “Ho dialogato con parlamentari, assessori regionali e sindaci impegnati ad attuare uno strumento finanziario fondamentale per cambiare in meglio il Paese” ha commentato Barone.

Poi ha raccontato la sua esperienza di ideatore del Festival del Sarà, rassegna giunta alla settima edizione. “In questi anni abbiamo dialogato con le menti più illuminate dell’Occidente sui temi del futuro. È un successo del territorio che sta crescendo. L’anno scorso – ha proseguito – il festival è stato molto interessante e ha avuto grande visibilità mediatica con ospiti come Alec Ross e il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Abbiamo dialogato di transizione energetica, avevamo due big quali Snam e Stellantis e Termoli si candida ad essere luogo dove la transizione energetica sarà particolarmente importante”.

Infatti come ricordato dall’esperto di comunicazione, “a Termoli nascerà la prima gigafactory di Stellantis per un investimento di 2,3 miliardi di euro, è qualcosa di importante per il futuro del Paese”. Quindi ha dato appuntamento alle tre serate termolesi fatte di dialoghi e ben 40 ospiti tra cui imprenditori e giornalisti. “Parleremo del futuro dell’Italia e dell’Occidente e la terza sera avremo una grande sorpresa” ha concluso, alimentando l’attesa per l’evento.