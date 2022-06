Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 giugno nel quartiere di Vazzieri, a Campobasso, sono spariti i cassonetti dell’indifferenziato mentre le campane per la raccolta di plastica, carta e vetro sono state capovolte.

E’ stata la Sea a portare via i bidoni (o a renderli inutilizzabili) da buona parte delle strade del quartiere in vista della giornata di oggi, 14 giugno, quando per la prima volta i residenti cominceranno a conferire col sistema del porta a porta. Organico, è questa la prima tipologia di rifiuto che dev’essere lasciata nel mastello distribuito a circa 2500 utenze domestiche da settimane. Un po’ di problemi si registrano.

“Ieri mattina non abbiamo più trovato i cassonetti, molte persone hanno lasciato i sacchetti in strada anziché conservarli a casa e attendere il primo giorno utile, come da calendario che abbiamo avuto tutti, per smaltire i loro rifiuti” questa la testimonianza del signor Pierpaolo che vive in via Svevo.

In effetti c’erano dei cumuli di rifiuti presenti anche fino a ieri sera tardi in strada come questi fotografati in via Ungaretti dal signor Lorenzo. E anche stamattina, accanto ai mastelli marroni e alle rastrelliere qualche sacchetto ‘sfuso’ è stato appoggiato.

Per non parlare dei cestini di cortesia (quelli verdi, molto più piccoli rispetto ai cassonetti) che nelle ultime 24/48 ore sono stati ingolfati di ogni tipo di spazzatura.

Altro problema del primo giorno di raccolta differenziata a Vazzieri riguarda le rastrelliere ovvero contenitori per i bidoncini solitamente disposti sotto i condomimi affinché gli operatori della municipalizzata possano raccoglierli, svuotarli e riposizionarli lì in attesa che il proprietario vada a riprenderseli.

Una decina di amministratori, come già raccontato ieri, aveva chiesto un rinvio al Comune di almeno due settimane, ma da parte dell’amministrazione e dell’assessore all’Ambiente Simone Cretella non c’è stato alcun passo indietro.

La difficoltà di approvvigionamento ventilata con scarsissimo preavviso dagli amministratori di condominio è stata respinta al mittente “anche perché non potevamo rinviare l’operazione giacché avevamo anche già spostato i secchi” ha detto Cretella.

E infatti oggi la raccolta è regolarmente partita: fino alle 13 i residenti possono conferire nei mastelli il rifiuto organico (che è anche quello più problematico per l’odore più sgradevole che produce rispetto, per esempio, a un cartone o alla plastica), dalle 14 alle 19 è previsto il ritiro.

Dal canto suo la Sea ha fatto sapere che l’avvio del servizio della zona 1 (via Pirandello, via Scardocchia, via Gazzani (tratto Unimol/CUS Molise), via Ungaretti, via Fraticelli, via Fusco, via Carducci, via Alfieri, viale Manzoni, via Svevo, via Deledda, via Nievo, via Verga e via Leopardi) “permetterà di incrementare la qualità e la quantità di raccolta differenziata, tenuto altresì conto delle aree di raccolta individuate congiuntamente con gli utenti nel corso dell’ultimo trimestre”.

Oltre alla pagina Facebook e agli strumenti informativi distribuiti insieme al kit di raccolta e al sito web Sea, è attiva la App Junker, un’applicazione che scaricata sul proprio smartphone permette di svolgere una raccolta differenziata senza errori.

“L’obiettivo della raccolta differenziata è quello di diminuire la produzione di secco residuo non differenziabile, quella frazione che finisce in discarica e che i cittadini pagano per lo smaltimento e che a Campobasso rimane una frazione molto alta che deve essere necessariamente ridotta. Per farlo oltre al sistema migliore di raccolta (la porta a porta) mettiamo a disposizione dei cittadini i migliori strumenti di comunicazione” – spiega l’amministratore unico SEA Spa Stefania Tomaro.

“Siamo orgogliosi di essere arrivati a tale traguardo nonostante gli inconvenienti trovati sul nostro cammino – continua l’Amministratore Unico. – La SEA, società pubblica a servizio della collettività, ha portato avanti un’attenta pianificazione sia tecnica, offrendo ai residenti di Vazzieri un modello efficiente di servizio, sia operativa: distribuendo i contenitori direttamente a domicilio, comunicando direttamente coi cittadini le modalità di raccolta, pianificando con gli amministratori condominiali le migliori modalità di conferimento già da tre mesi”.

Nel frattempo, le squadre di consegna hanno avviato la distribuzione dei contenitori nelle altre vie di Vazzieri interessate, tra poche settimane, al completamento del sistema di raccolta porta a porta nell’intero quartiere.

(AD)