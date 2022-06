Le due abitazioni di Lucio Dalle sulle isole di San Domino e San Nicola, arcipelago delle Tremiti, aprono le porte a visitatori e fan dell’artista con l’accordo tra G Rent S.p.A., che opera con il marchio Gabetti Short Rent, company attiva nel settore dell’hospitality di lusso, e la molisana Sintattica SeT che gestisce Villa “Luna Matana” e l’immobile “Le Rondini”.

Turismo delle emozioni in ambienti dotati di ogni confort: questo il senso dell’operazione che consentirà ai fan del cantautore italiano e a quanti vorranno alloggiare nelle ville un viaggio nella storia della musica.

Com’è noto nella Villa “Luna Matana” ci sono ancora gli strumenti musicali, pianoforte e tastiera, di Dalla, che proprio qui ha scritto uno dei suoi album più noti, “Luna Matana” del 2001 e ha inciso “Com’è profondo il mare”.

“I viaggiatori, accuratamente selezionali da G Rent S.p.A., potranno immergersi nelle atmosfere che hanno ispirato uno dei più importanti rappresentanti dell’universo musicale in Italia e all’estero, ammirando il paesaggio immerso nel verde dell’Isola di San Domino, dove l’artista bolognese amava trascorrere lunghi periodi di vacanza, di riposo ma anche di lavoro e creatività” è l’annuncio della partnership con promessa di soggiorni fuori dal comune.

Villa Matana, che per un caso fortuito e curioso è anche una delle location di punta del nuovo romanzo dello scrittore molisano Pier Paolo Giannubilo (“Incendio sul mare” ed. Rizzoli) di recente presentato al festival del libro di Torino, possiede una straordinaria vista fronte mare ed è sviluppata su quattro livelli. Sorge nell’insenatura suggestiva di Cala Matano, uno degli scenari paesaggisticamente più apprezzati dell’isola, ha al suo interno anche una sala di incisione e i locatari potranno vistarla (su prenotazione e accompagnati da personale autorizzato).

Sulla vicina isola di San Nicola, i locatari selezionati da G Rent S.p.A. potranno respirare il profumo della storia della musica italiana all’interno dell’appartamento “Le Rondini”, situato nel centro dell’isola nelle vicinanze della Chiesa di San Nicola, in un ambiente più raccolto. I villeggianti potranno quindi respirare, vedere e toccare con mano le atmosfere, gli ambienti e gli stessi strumenti musicali dell’artista.

“Siamo onorati della partnership con G Rent S.p.A. – il commento affidato alle agenzie di stampa di Sintattica servizi e turismo – che ci consente non solo di poter lavorare con un operatore di standing elevatissimo, ma anche di poter ricordare, per come è giusto che venga fatto, la figura dell’artista Lucio Dalla attraverso la valorizzazione di una parte del suo patrimonio e di uno dei luoghi più amati da Dalla”.