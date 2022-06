In questo momento speciale vogliamo dirti semplicemente grazie. Per esserci sempre, per la tua capacità di ascolto e comprensione, per i valori che ogni giorno condividi insieme alla nostra famiglia dedicandoci tempo e tanto amore. I tuoi cinquant’anni sono un’occasione per esprimere tutta la bellezza della vita. Buon compleanno! Rachele, Costantino e Ottavia.