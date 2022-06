Termoli capitale italiana (e non solo) della transizione energetica. Se ne è discusso ieri nel corso del convegno ‘Verso un Molise a emissioni zero’ organizzato da La Fonte e Molise Domani al Cosib. Ne ha parlato in modo particolare Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà che proprio da quel palco, nel luglio 2021, ne iniziò a parlare.

Il convegno di ieri aveva come tema centrale la gigafactory declinato nel senso di ‘uno sviluppo sostenibile’. Una sfida che è diventata concreta quando nel marzo scorso il gruppo Stellantis ufficializzò che una delle gigafactory sarebbe stata creata nello stabilimento termolese.

Antonello Barone ha introdotto i lavori del convegno “Verso un Molise a Zero Emissioni di CO2 – Gigafactory, uno sviluppo sostenibile per un territorio accogliente”, un importante momento di riflessione pubblica e proprio alla vigilia della Giornata mondiale dell’ambiente, e nel suo intervento ha ricordato proprio il lavoro svolto dal Festival del Sarà nell’edizione del 2021 per candidare Termoli a ruolo di capitale della transizione energetica. Barone ha parlato di nuova vocazione per il territorio, di cambio di paradigma, di una partita per un futuro possibile che Termoli – il Molise, in generale il Meridione – possono e devono giocare. In alto l’intervento completo.