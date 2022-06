Un tratto letterario alla street art

1) Moderna, l’arte su le nostre strade

è farcitura de’ Cielli stellati,

dei giorni fra i calanchi e le contrade;

4) ciò che resta son versi squinternati.

I rilievi, dal più morbido pendio,

un artista li ha ricolorati,

7) sia ‘l verde dei prati che ‘l dondolio

del cielo, da queste parti profondo;

del resto siam ne la città di Dio

10) ch’accoglie gioventù da tutto ‘l mondo

e ogni volta, a sorpresa, Pasquinate.

Il paese all’evento fa da sfondo

13) e risorge coi colori de l’estate.

Trabaja Cinta Vidal, la spagnola!

Icy e Sot, fili di ferro ad ondate;

16) i tappeti di Ememem han la parola

e chi Tama con sano minimalismo?

Rifinisce, Keya con la scagliola;

19) Akut, ai volti, dona realismo

ai pomeriggi ornati di metallo.

L’ombre di Daku infondono ottimismo

22) e così Vincenzo, ch’è Cuoco da sballo,

non piange la sventura del cugino;

Gabriele, più fiero, dal piedistallo

25) si diverte, con l’Art torna bambino

e trova Paolo, lo scova a Manuele.

Focato! Lodi al nostro nascondino,

28) a questo pensiero in bocca ho del miele;

non conosco viaggio più soave,

a la beltade si sciolgano le vele!

31) Civita, ora, trasformata in nave,

va di bolina lontana dal porto;

ch’il mutamento spero non sia grave!

34) Sul cassero, alla rotta st’accorto

l’alto ammiraglio, di nome Donato,

e Liberatore gli fa da supporto.

37) Quale street artist, ha ridisegnato

mettendo mano al mare e pure al cielo,

delinea con gusto delicato

40) allorquando alle nubi pone un velo,

ombreggia ‘l sole, gli da effervescenza,

tentasse almeno a far fresco con zelo.

43) A maneggiar versi ci vuole prudenza

che l’immago non è sempre perfetta

e, in qualche passo, rischia la scadenza.

46) L’artista, nella stradina più stretta,

rappresenta ‘l volto dell’universo

su l’ingresso d’una vecchia casetta,

49) fa prodezze sbaragliando ogni verso;

mi ritiro accettando la sconfitta

e, anche stavolta, di brutto ho perso.

52) Ma il bandito adotta una mia scritta,

poi la proietta sulla nuda terra

tenendola ‘ppesa a qualche soffitta.

55) Proprio stronzo, un rapace l’afferra,

contro di me principia la battaglia

ché, nel mondo, va di moda la guerra

58) e, per puro sfizio, fare rappresaglia;

qui si combatte, giusto per la pace,

con armi culturali si travaglia.

AnrAnd200622 Parafrasi= un tributo all’evento dell’anno che, tra qualche giorno, si svolgerà a Civita; non so se sarà un arricchimento per il mio paese ma spero, almeno, che non sia l’opposto. Nel corpo del poemetto di 60 versi endecasillabi, numerosi i versi giambici.