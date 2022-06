Scatta alla mezzanotte di oggi il silenzio elettorale in vista delle consultazioni che si terranno domenica 12 giugno in tutta Italia e per quanto riguarda il Molise in 18 comuni, 15 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia.

Ultime ore di campagna elettorale quindi nei paesi interessati, il più grande dei quali è Petacciato con poco meno di 3.500 residenti. Nel centro adriatico si sfidano Giuseppe Franceschini e l’attuale sindaco Roberto Di Pardo.

Particolarità a Guardialfiera dove è presente solo la lista del sindaco uscente Vincenzo Tozzi. Per essere valido il voto nel centro lacustre e confermare quindi Tozzi basterà che vadano a votare almeno il 40% più uno degli aventi diritto al voto, esclusi i residenti all’estero. Una cifra che appare facilmente raggiungibile. In caso contrario il comune verrà commissariato.

In tanti paesi anche quest’anno si è verificato il fenomeno delle liste civetta, il più delle volte presentate da esponenti della Polizia Penitenziaria che nulla hanno a che fare col Molise. (qui le liste e i candidati)

Sono 6 le candidate donna alla fascia tricolore, appena il 13% su 46 totali in lizza per la fascia tricolore nella nostra regione: il sindaco uscente di Campolieto Annamaria Palmieri, il sindaco uscente di Limosano Angela Amoroso, Ivana Rossi sempre candidata sindaco a Limosano, Gilda del Borrello a Montefalcone. A Civitanova del Sannio entrambe le candidate alla carica di sindaco sono donne: Roberta Ciampittiello, uscente, e Lucia D’Onofrio.

Si voterà soltanto domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 e in contemporanea gli elettori di tutta Italia saranno chiamati anche a decidere su 5 referendum abrogativi riguardanti la giustizia. Non è obbligatorio indossare la mascherina al seggio, sebbene sia fortemente raccomandata.

Si comincerà con lo spoglio elettorale proprio dal referendum, appena dopo le 23. Una volta ultimato lo scrutinio per i quesiti referendari, i seggi chiuderanno per poi riaprire alle 14 di lunedì 13 giugno quando inizierà lo scrutinio per le elezioni amministrative.