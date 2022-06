Ultima Giornata ecologica per la raccolta di piccoli Raee, appuntamento a piazza del Papa

Quarto e ultimo appuntamento della raccolta di piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), domani sabato 11 giugno in piazza del Papa, dalle 9 alle 11 del mattino.

L’iniziativa, organizzata dalla Rieco Sud in collaborazione con il settore Ambiente del Comune di Termoli, fa parte della campagna di comunicazione 2022 “Be green!” e ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema della gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita, specie quelle di piccole dimensioni, per disincentivare il loro conferimento nel contenitore grigio del secco residuo e per trasmettere il messaggio che la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuto è un gesto necessario per migliorare la sostenibilità ambientale e la qualità ecologica della città.

Tutti i cittadini potranno disfarsi dei piccoli Raee, come aspirapolvere, phon per capelli, piastre elettriche, pc, fornetti, tostapane ecc., portandoli direttamente a piazza del Papa, dove un operatore dedicato provvederà a prenderli in custodia e a trasportarli in sicurezza nei container del Centro di Raccolta.