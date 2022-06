Ufficiale: Mirko Cudini nuovo allenatore della Fidelis Andria

Mirko Cudini è il nuovo allenatore della Fidelis Andria. Poco fa l’ufficializzazione della società pugliese: “Dal 1 luglio l’incarico di direttore sportivo sarà ricoperto da Sandro Federico (ex Teramo, ndr) che si lega al club fino al 30 giugno 2023. Contestualmente la società del presidente Aldo Roselli, annuncia che il ruolo di allenatore della prima squadra sarà affidato a Mirko Cudini. Nella stagione 2020/2021 il tecnico marchigiano ha vinto il campionato di Serie D con il Campobasso; con i rossoblù ha ottenuto una salvezza tranquilla la scorsa stagione nel campionato di Serie C. Cudini nella sua esperienza in biancazzurro porterà con sé il vice allenatore Giuseppe Antognozzi, il preparatore atletico Francesco Negro e il match analyst Gian Marco Ortolani”.

Dunque, l’ex trainer dei Lupi tornerà a Selvapiana da avversario della squadra che ha guidato per tre anni, portandola dalla D alla C e conquistando un’ottima salvezza. Una scelta che ha fatto discutere molto la tifoseria rossoblù che si aspettava addirittura un salto di categoria o l’approdo in una piazza più importante che potesse puntare alla promozione. Ma è evidente che tutto ciò non è avvenuto e il mister ha preferito accasarsi.