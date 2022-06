Era il 13 ottobre scorso, quando, Mario Miozzi, 65 anni, di Toro, fu ritrovato senza vita nella sua abitazione sita al centro storico del paese. Una morte improvvisa che lasciò sconvolta la popolazione perché la sera stessa, il 65enne era stato al solito bar del paese a chiacchierare con gli amici. Ma sempre quella sera ci fu una lite violenta con un 41enne di Campobasso. Miozzi lasciò quindi il bar diretto verso casa ma il mattino dopo la terribile scoperta.

Per fare luce su quel decesso, l’Autorità giudiziaria delegò i carabinieri a condurre le indagini e fu aperto un fascicolo, nell’ambito del quale il 41enne campobassano è stato indiziato di omicidio preterintenzionale.

In questi giorni è stato consegnato al gip con la richiesta di archiviazione del caso da parte della stessa Procura. Ad uccidere l’uomo sarebbe stato, secondo gli accertamenti giudiziari, un edema polmonare che non gli ha lasciato scampo.

Secondo il medico legale che ha condotto l’autopsia al riguardo non ci sarebbe alcun dubbio. L’esame condotto dal dottor Pietro Antonio Ricci ha stabilito che le cause del decesso, pur riscontrando i segni delle ferite provocate dalla lite che c’era stata quella sera al bar con il 41enne poi indagato, sono da ricondurre all’edema polmonare, perché le lesioni della scazzottata non sono state ritenute gravi tanto da causare il successivo malore e quindi la morte. Da qui la scelta della procura di chiedere l’archiviazione del caso. Ora la famiglia di Mario Miozzi deve soltanto decidere se impugnare la decisione della Procura. Dopodiché toccherà al Gip il pronunciamento finale.