Tributo a Lucio Dalla e il comico Pino Campagna: torna la festa di San Giovanni

Questa sera e domani il quartiere di San Giovanni tornerà ad abbracciare la festività in onore di San Giovanni Battista. Una due giorni tradizionale, come nel periodo pre-pandemia, e molto sentita da parte dei residenti e non solo. Negli anni si sono susseguiti diversi artisti di rilievo che hanno attirato centinaia di persone.

Questa sera, 23 giugno, è in programma il concerto del gruppo ‘Lucio punto zero’: un tributo al compianto Lucio Dalla da parte di Vincenzo Limongi (voce e piano), accompagnato da Giorgio De Luca (piano e synth), Stefano Barbaresco (chitarre), Franco Iacobucci (basso) e Cristiano Peschi (batteria e cori).

Domani sera, invece, sul palco salirà Pino Campagna, che a Zelig negli anni scorsi ha riscocco un ottimo successo. Il comico foggiano è diventato famoso soprattutto per i dialoghi immaginari con la figlia e con i cori da stadio che strappano applausi scroscianti.

Prima della sua esibizione, alle 20.00 si terrà la processione. Mentre per gustare le pietanze tipiche ci sarà la sagra di baccalà e friarielli.