Sarà in vigore da domani – 27 giugno – l’orario estivo del trasporto urbano di Campobasso. A comunicarlo la Seac, la società che si occupa del servizio nella città capoluogo, indicando sul proprio sito i dettagli delle corse e dei mezzi a disposizione dell’utenza, strafalcioni compresi. Via Ungaretti infatti, nella schermata con le informazioni relative alle linee degli autobus, viene riportata come via Ungharetti.

Nel nuovo orario estivo, in vigore fino al prossimo settembre, mancheranno le corse Licei, San Giovanni (Vazzieri), Liceo Scientifico, Cacciapesci, Cese.