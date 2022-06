Tragedia in mare, muore un 78enne di Isernia: era uscito a pesca

Ha perso la vita a causa di un malore in mare. E’ morto così un uomo di 78 anni di Isernia (Domenico Crudele il suo nome) che si trovava a Vasto insieme alla sua famiglia per trascorrere un periodo di vacanza sul litorale abruzzese.

Questa mattina, stando a quanto si apprende, come era solito fare periodicamente era uscito presto per una battuta di pesca ma non ha fatto più rientro a casa. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato in mare da un bagnino dello stabilimento balneare “Lido Fernando”.

Sul posto sono quindi intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, i Carabinieri e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.