Torneo Corpus Domini, ultimo atto: in campo Benevento-Rappresentativa Lombardia

Benevento e Rappresentativa Lombardia: ecco le due sfidanti in campo domani – 18 giugno – per la finalissima del torneo di Corpus Domini, la manifestazione dedicata al calcio giovanile under 17 e organizzata in occasione della festa più importante del capoluogo e intitolata quest’anno “Il volo e i colori del calcio con i Misteri”.

Il Benevento ha raggiunto la finale battendo 5-1 la Rappresentativa Figc Molise e 2-0 la Rappresentativa Figc Campania. La Lombardia invece ha superato per 2-0 la Salernitana e 2-1 il Campobasso.

“Le società Benevento Calcio e la Selezione del Comitato Regionale Lombardia di comune accordo hanno deciso – comunicano dal Comitato regionale Figc – di rinunciare alla terza gara del girone eliminatorio Rappresentativa C.R. Lombardia vs Benevento Calcio in programma il 17 giugno 2022, in quanto ininfluente ai fini della classifica a gironi che ha già determinato queste ultime finaliste dell’attesissima Finale del Torneo di Corpus Domini”. L’ultima sfida è in programma domani 18 giugno alle ore 16 allo Stadio Selvapiana di Campobasso.

(foto Rappresentativa Lombardia dal sito Molise Lnd)