Si svolgerà dal 15 al 18 Giugno 2022 il Torneo di Corpus Domini – Under 17 “Il volo e i colori del calcio con i Misteri”. Un evento che unisce lo sport ai colori e alla cultura della Regione Molise, celebrando anche attraverso il nobile giuoco del calcio, la Festa del Corpus Domini, fiore all’occhiello della città di Campobasso, nel suo essere da sempre un connubio perfetto di religiosità, folklore e tradizione. Un’occasione perfetta per mettere in luce il talento dei protagonisti e far conoscere le bellezze del Molise, in un’esperienza che resterà sulla loro pelle e nel

loro cuore.

Il Torneo Nazionale di Corpus Domini è riservato alla Categoria Under 17. Parteciperanno i club professionistici del Benevento Calcio, della Città di Campobasso (in foto, dalla pagina Facebook SS Campobasso calcio) e della Salernitana 1919. In campo anche le Rappresentative dei Comitati Regionali di Campania, Lombardia e Molise.

Le gare di qualificazione si svolgeranno nei giorni 15, 16 e 17 giugno sui seguenti campi della provincia di Campobasso: Bojano, Campobasso “Campo Acli-Rauso-Toti” in contrada Selvapiana, Gambatesa, Mirabello Sannitico, Riccia e Trivento. La finale si svolgerà sabato 18 giugno 2022 allo stadio Selvapiana di Campobasso.