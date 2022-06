E’ rimasto ustionato alle mani il camionista vittima dell’incendio che ha avvolto il mezzo pesante a bordo del quale si trovava oggi pomeriggio. Sono stati attimi di panico e terrore quelli vissuti questa sera attorno alle 20 in via Colle delle Api a Campobasso. Il mezzo pesante – addetto al trasporto dei bancali – ha preso fuoco improvvisamente mentre era parcheggiato davanti al distributore all’altezza dell’incrocio con il centro commerciale “Monforte”. Prima un’esplosione e poi le fiamme divampate violentemente che hanno mandato in fumo l’abitacolo e buona parte del rimorchio. Immediata richiesta dei soccorsi da parte di chi ha assitito inerme alla scena.

Sul posto i vigili del fuoco di via Sant’Antonio dei Lazzari, la polizia e gli operatori del 118.

Complesso e delicato il lavoro dei vigili del fuoco che sono riusciti in tempi rapidi a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo e la zona. Il tir si trovava, infatti, vicino al distributore di benzina e un’operazione meno rapida avrebbe potuto causare conseguenze drammatiche.

Gli agenti invece hanno provveduto a disciplinare il traffico deviandolo su percorsi alternativi. Il camionista è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto alle medicazioni necessarie. Prima del trasporto al Cardarelli, per il conducente del tir si è messa in moto la macchina della solidarietà: all’uomo sono state donate un paio di ciabatte consegnate da una delle commesse del grosso punto vendita ‘Globo’ che ha messo a disposizione del vestiario nuovo e pulito. Gli indumenti dell’autotrasportatore erano stati in parte bruciati dalle fiamme.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia per capire le cause dell’esplosione.