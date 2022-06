Terza conferma in casa Magnolia: firma anche la playmaker Anna Togliani

Dopo Stefania Trimboli e Giuditta Nicolodi – peraltro entrambe con alle spalle un biennale siglato già nella scorsa estate – nel prossimo campionato di serie A1 la Magnolia Basket mantiene nel proprio roster un’altra italiana protagonista di un’ultima stagione di tutto rilievo come la playmaker Anna Togliani.

“Sono felice – spiega – che la società abbia voluto confermarmi. È segno di grande fiducia e di forte stimolo per me. Farò di tutto per ripagare il team di questo segnale perché sono davvero contenta di poter affrontare un altro anno assieme alle compagne confermate e nell’ambiente dell’Arena”.

L’ultimo torneo ha avuto “un andamento con diversi picchi. Lo staff tecnico mi ha fatto sentire la sua vicinanza, al pari del club e delle mie compagne. Personalmente, sono felice di aver dato il mio contributo per i traguardi raggiunti anche se, per indole personale, credo si possa fare sempre di più e sarei portata a dare il 200% di me stessa in ogni circostanza”.

Questa terza conferma, tra l’altro, rappresenta una base di non poco conto nella composizione complessiva del roster impegnato per la terza stagione consecutiva nella massima serie. “Il poter avere una base comune di conoscenza tra le giocatrici, nonché tra elementi dell’organico e coach, consente di poter lavorare con maggior celerità perché si ha già una certezza assoluta sulle idee di base da perseguire. Personalmente, poi, sono felicissima di poter ritrovare sia Stefania che Giuditta anche per il campionato che verrà”.

A livello di traguardi, per il 2022/23, Togliani dimostra di avere già le idee molto chiare. “Personalmente – riconosce – l’intento è quello di aumentare la costanza delle mie prestazioni, crescendo ulteriormente in quelle che sono i contesti e la dinamica di squadra. Come team, l’intento è di fare meglio della stagione da poco conclusa, cercando di andare oltre i quarti sia nei playoff scudetto che nella Final Eight di Coppa Italia”.