Disagi anche per i viaggiatori molisani e più in generale per quelli che utilizzano la stazione di Termoli nel pomeriggio di oggi 9 giugno a causa di treni cancellati o forti ritardi dovuti al sisma avvenuto nelle Marche che ha portato i tecnici di RFI a effettuare delle doverose verifiche lungo la linea Adriatica fra Ancona e Pescara.

Ad essere colpiti sono chiaramente i treni a lunga percorrenza mentre risultano regolari i treni regionali da Termoli a Pescara e gli Intercity fino al capoluogo abruzzese. Diversi i treni fermi in stazione a Termoli perché impossibilitati a riprendere il viaggio in direzione Nord con ritardi accumulati anche di un’ora e mezza. Al contrario i treni in direzione sud non stanno arrivando in stazione a Termoli.

Il traffico è stato sospeso in via precauzionale alle 13,50 sulla linea Pescara-Foggia e più in particolare tra Alba Adriatica e Porto San Giorgio per verifiche tecniche seguite alle tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 4.0, avvenute sulla costa marchigiana picena, in provincia di Ascoli Piceno, a partire dalle 13:18 di oggi.

Risultano parzialmente cancellati due Frecciarossa, uno da Torino Porta Nuova a Lecce e l’altro da Lecce a Milano Centrale nei tratti tra Giulianova e Civitanova Marche, con servizio di bus sostitutivo per questo tratto di strada. Parzialmente cancellato l’Intercity Taranto-Lecce che ha terminato la propria corsa a Giulianova e l’Intercity tra Bologna centrale e Lecce che ha terminato la propria corsa ad Ancona.

I tecnici di Rete Ferroviaria dello Stato sono sul posto per la necessaria riattivazione che dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio di oggi.