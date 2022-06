Termoli, terza conferma per la serie D: ha firmato Lorusso

Continuano le conferme in casa a Termoli calcio con la firma dell’attaccante Fabio Lorusso, uno degli assoluti protagonisti della promozione giallorossa in serie D.

Dopo la permanenza ufficializzata del direttore Santonastaso e dell’allenatore Esposito, nei giorni scorsi il club giallorosso aveva ufficializzato il rinnovo del difensore Visconti e del centrocampista Conte.

Adesso un nuovo tassello per l’attacco con la firma di Lorusso. “La fantasia è alla base di ogni talento, e lui ne ha sicuramente da vendere. In queste ore è arrivata anche la riconferma dell’attaccante Fabio Lorusso. Estro, sterzate e tanta qualità! Bentornato Fabio, con la tua fantasia voleremo in alto”. Con queste parole la società ha ufficializzato via social l’accordo.