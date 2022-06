Termoli calcio, altra conferma dal mercato: resta il 20enne D’Errico

Continua il mercato del Termoli calcio che in queste settimane si sta concentrando sulle conferme dei calciatori protagonisti della promozione in serie D per un ritorno da protagonisti dopo sette anni di assenza del club giallorosso dal campionato di Interregionale.

Dopo il difensore Visconti, il centrocampista Conte e il fantasista Lorusso, ecco la firma di Armando D’Errico sul contratto che lo legherà ancora al Termoli calcio. Il 20enne centrocampista sarà ancora a disposizione di mister Esposito.

“Si è fatto trovare sempre pronto. Con un girone di ritorno di altissimo livello e tanta qualità. Per la stagione 2022-23, nella rosa del Termoli Calcio 1920, ci sarà anche lui. Riconferma per il centrocampista Armando D’Errico. Umile, volonteroso e pronto nuovamente a stupirci. Bentornato Armando!” si legge sul post social della società.