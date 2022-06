Tante conferme e qualche novità: il nuovo consiglio comunale di Petacciato

Concluso lo spoglio elettorale è già possibile delineare il nuovo Consiglio comunale a Petacciato, dopo che le urne hanno decretato l’affermazione inequivocabile della lista ‘W Petacciato viva’. Roberto Di Pardo è confermato sindaco con 1470 voti. L’avversario Giuseppe Franceschini viene doppiato, fermandosi a 671 voti. Quasi 800 le schede di distacco su 2200 votanti.

Questi invece i voti di preferenza per la lista vincente: Di Pardo A. 304, Del Re 196, Di Vito 119, Marchesani 115, Greco 109, F. Capodaglio 96, Di Lena 88, Lascelandà 86, Felice 77, Candeloro 65, Berchicci 53, Romandino 37. In base a questi voti entrano in Consiglio Antonio Di Pardo, Nicola Del Re, Luigi Di Vito, Lucia Marchesani, Giuseppe Greco, Federica Capodaglio, Egidio Di Lena e Giampiero Lascelandà.

La lista ‘Petacciato Amala’ invece termina con queste preferenze: Ferrara 105, Di Lena 80, Staniscia 67, Monteferrante 64, Vincenzi 56, Zucaro 49, E. Capodaglio 42, Cappella 35, Salerno 31, Stellato 29, Di Fonzo 18, Paltretti 13. Rientrano quindi in minoranza, oltre al candidato sindaco sconfitto Giuseppe Franceschini, Giuliana Ferrara, Gianna Di Lena e Antonio Staniscia.

Tutti i numeri sono stati ufficializzati.