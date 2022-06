È stata proprio la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese – a Termoli per la sottoscrizione del protocollo di legalità a contrasto delle infiltrazioni mafiose nelle grandi opere – a premiare gli studenti selezionati come vincitori nel progetto Stop Cyberbullismo, organizzato – prima edizione – dalla Prefettura di Campobasso assieme all’Ufficio scolastico regionale del Molise e all’Unimol.

Un progetto cui hanno partecipato 7 istituti per un totale di 90 studenti. Significativi e non scontati i messaggi lanciati dalla titolare del dicastero dell’Interno ai tanti studenti presenti, che la Ministra ha esortato a vivere progettando da sè il proprio futuro e liberandosi dal dolore, quello che è alla base degli episodi, purtroppo sempre più frequenti, di bullismo e cyberbullismo e che riguardano per l’appunto i ragazzi e le ragazze. Come Gaia, la protagonista della rappresentazione teatrale, di cui eri è stato proiettato uno stralcio e che è stato di scena al Teatro Savoia di Campobasso.

Partendo da un’aula giudiziaria per poi passare in rassegna gli episodi scolastici pagati a caro prezzo da Gaia, che poi racconta il suo tentativo di suicidio davanti a una psicologa con cui inizia un percorso di rinascita, il lavoro teatrale realizzato dagli studenti del Liceo Mario Pagano e all’istituto artistico Manzù, entrambi del capoluogo, una targa consegnata dal Prefetto Antonio Cappetta.

Sono stati poi proiettati – nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio che ha ospitato l’evento – anche i tre video vincitori del concorso “Uno spot per difendersi dal bullismo”, ed è stato allora che il Ministro è salito sul palco per congratularsi con i vincitori, di tre diversi ordini di scuola. In particolare il premio è andato all’alunno Daniele di Sisto della della primaria di Bojano, all’alunna Giorgia Santillo dell’Istituto Montini di Campobasso e alla studentessa Vittoria Discenza del liceo artistico Manzù.

“La vita è bella, deve essere bella soprattutto per voi che siete giovani. Utilizzate il vostro tempo per realizzare il vostro futuro al meglio e denunciate qualunque azione negativa vi viene fatta”. Sono state queste le parole del Ministro Lamorgese.

L’esponente del Governo Draghi ha rivolto poi un appello ai ragazzi delle scuole superiori presenti in sala assieme ai responsabili dell’Ufficio Scolastico Regionale. “Quando denunciate fate uscire tutto il dolore che avete dentro ed è un’azione che dovete fare, voi rappresentate il nostro futuro e questo futuro ve lo dovete giocare bene”.

“Importante – ha proseguito la numero uno del Viminale parlando agli studenti – avere la consapevolezza che potete contare sulla protezione dello Stato, delle forze di polizia e dei vostri genitori oltre che della scuola. Ed è ancora più importante ora che uscite dopo due anni di pandemia in cui siete stati al computer e non avete potuto avere rapporti di socializzazione con i compagni. Siate sempre consapevoli dei rischi cui andate incontro perché non tutto quello che si trova in rete è così vivo, ci sono anche persone che vogliono approfittare di voi e della vostra buona fede”.

“Noi facciamo tanto con le forze di polizia e abbiamo dei protocolli che si dedicano alla vostra proiezione, ma la vostra protezione dipende soprattutto dai voi e dai rapporti con la vostra famiglia, che vi protegge” ha detto ancora riferendo di aver conosciuto il padre di una ragazza “che poi è arrivata all’estremo gesto per episodi di cyberbullismo togliendosi la vita. Pensate al danno che questi ragazzi hanno fatto rispetto a una persona che non ha avuto la forza di sopportare tutto quello che le era capitato, il mio è un avvertimento” ha concluso.