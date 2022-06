Sport e inclusione, il Cus Molise in prima linea. La giornata dedicata al calcio a 5

Il Cus Molise, da sempre attento alla promozione dello sport sul territorio regionale, è in prima linea anche nel progetto SPONC. L’iniziativa si propone di coinvolgere diverse categorie di destinatari alla vita sportiva, attraverso attività innovative e non convenzionali in grado di raggiungere tutti i target del progetto.

Verranno realizzate attività diverse e adattabili a tutti coloro che saranno coinvolti in queste giornate di sport ed inclusione. La mattinata di oggi è stata dedicata al calcio a 5 misto sul sintetico di Giurisprudenza dove una rappresentativa di Olimpi…Cus ha sfidato una selezione dell’Istituto Pilla di Campobasso. Sport ed inclusione vanno a braccetto nel progetto SPONC organizzato dal CUSI. E’ stata una mattinata intensa e ricca di emozioni con la selezione di Olimpi…Cus che è riuscita ad imporsi sugli avversari. Al di là del risultato finale a vincere sono stati inclusione e socialità, aspetti fondamentali all’interno del progetto.

Il prossimo appuntamento è in calendario il 10 giugno alle ore 20 quando la squadra under 19 del Cln Cus Molise sfiderà la rappresentativa ‘Stesso Cielo’.