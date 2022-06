Un uomo in evidente stato di alterazione ha creato il panico questa sera 9 giugno a Petacciato Marina, spaventando residenti e passanti gridando aiuto e tentando di intrufolarsi nelle case e in un’auto che è poi andata a scontrarsi frontalmente contro una pattuglia dei Carabinieri.

Poco dopo l’uomo, un 37enne già noto alle forze dell’ordine, originario di San Severo ma da tempo residente a Petacciato, è stato fermato dai carabinieri che l’hanno poi trasferito in caserma a Termoli.

Il tutto è avvenuto attorno alle 20,30 quando l’uomo – che già nel recente passato era stato protagonista di episodi dello stesso tipo – è stato notato mentre correva a torso nudo, provando a fermare le auto, gridando aiuto e suonando ai campanelli delle case in via Mediterraneo, via Garda e dintorni, nel centro abitato di Petacciato Marina.

Una pattuglia dei Carabinieri ha provato ad avvicinarlo e a calmarlo in attesa dell’arrivo dei rinforzi ma il 37enne ha proseguito la sua corsa e a un certo punto si è parato di fronte a un’auto in corsa tentando di intrufolarsi dal lato passeggero, aprendo lo sportello.

La signora alla guida della Peugeot, comprensibilmente spaventata, ha tentato di sfuggirgli e ha perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro la pattuglia dei carabinieri che si trovava a pochi metri di distanza. Per fortuna la donna e i due militari non hanno riportato ferite.

Sul posto sono giunti dopo pochi minuti gli attesi rinforzi, vale a dire due pattuglie dei Carabinieri oltre a un’ambulanza del 118 che ha visitato la signora, rimasta illesa. Nel frattempo, guidati anche dai residenti della zona di via Maggiore, i Carabinieri sono riusciti ad acciuffare il 37enne che è stato quindi condotto in caserma per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente si è creato trambusto con numerosi residenti che sono scesi in strada per cercare di capire cosa stesse accadendo. Molti di loro hanno denunciato la pericolosità dell’uomo e i precedenti già avvenuti nei mesi scorsi.