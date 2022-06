Nemmeno il tempo di superare la terza ondata di calore del 2022 che ha colpito l’Italia in questa settimana e già da domani e più in particolare da lunedì 27 giugno le temperature subiranno un nuovo rialzo andando a toccare se non a superare anche i 40 gradi.

Nei giorni scorsi e anche stamane, una cappa ha avvolto gran parte del Molise, coprendo quasi interamente il sole, fino al pomeriggio di oggi quando invece il cielo è tornato azzurro sulla costa con una leggera brezza da nordest a rendere gradevoli le temperature. Di pioggia neanche a parlarne e sarà così per chissà quanto.

A breve si tornerà a boccheggiare ancora. Lo conferma il meteorologo Gianfranco Spensieri, con un post Facebook piuttosto esplicito. “Martedì si entrerà nel vivo della prima intensa ondata di caldo africano. Ne soffrirà particolarmente il Molise centrale, meno la costa con i venti a regime di brezza che mitigheranno la calura.

In quota, se dovessero confermarsi i +27°/+28° a 1400/1500 metri non sono da escludere nuovi record; nel mentre sembra probabile raggiungere valori tra 41-43 gradi nella zona di Melanico (fra Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia, ndr) e 38-41 altrove.

Il cambiamento climatico lo stiamo vivendo oggi. Smettiamola di fare proiezioni a lunga gittata senza guardare a quello che sta accadendo”.