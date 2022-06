Dovevano essere più di mille, per la precisione 1.136 gli aspiranti agente di Municipale impegnati nella prova scritta del “concorsone” per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 vigili a Termoli. Primo concorso del genere dopo ben 31 anni, scontato l’interesse e l’elevato numero di domande arrivate.

Invece oggi, sui tre turni nei quali sono stati divisi i candidati (in ordine alfabetico) si sono presentate circa 70 persone a turno. Alle 8 di mattina, quindi alle 11 e poi alle 14, per un totale di 208 candidati. Con estrema sorpresa degli stessi organizzatori. “Evidentemente nel lasso di tempo intercorso tra la presentazione della domanda e la prova scritta di oggi sono cambiate tante cose per molti di loro, magari hanno trovato un lavoro nel frattempo” riflette un vigile urbano in servizio.

“Oppure – dichiara il capo della Municipale termolese il capitano Pietro Cappella – non hanno fatto in tempo a studiare e a prepararsi. In mezzo – ricorda – c’è stata la pandemia, il Covid, che ha cambiato tante cose che spiega anche i ritardi del concorso”. “Ora proviamo a recuperare- aggiunge Pietro Cappella – perché abbiamo un estremo bisogno di rinforzi, soprattutto in estate”.

Sono 17 gli agenti di Municipale a Termoli in organico. Negli ultimi anni diversi sono stati i pensionamenti non rimpiazzati con nuove assunzioni. D’altronde è comprensibile. “L’ultimo concorso di questo tipo, per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, si è svolto nel 1991, ormai quasi 32 anni fa…”. E’ stato lo stesso concorso tentato e superato da Pietro Cappella, oggi responsabile del corpo preposto all’ordine e alla sicurezza che è andato in forte sofferenza. Sono 17 i vigili urbani in servizio a Termoli, e considerando i turni c’è di fatto un’unica pattuglia operativa per il controllo del territorio. In estate poi la popolazione triplica per il turismo.

“Certo che c’è un estremo bisogno di rinforzi, e questa è la ragione per cui ora acceleriamo, o speriamo di farlo, la procedura”. Serviranno almeno dieci giorni per attribuire i titoli del punteggio da sommare al punteggio dell’esame di oggi (60 domande con quiz a crocetta), “poi dovranno decorrere 20 giorni come da prassi e infine si potrà fissare la data per l’orale. La presa in servizio arriverà subito dopo”. Entro luglio l’iter si dovrebbe completare sul piano formale.

Intanto domani, 15 giugno, prendono servizio 7 vigili estivi. Succede ormai da moltissimi anni. Qualcuno li chiama “vigilini” e certamente danno una mano alla Municipale. “Ma non basta, con un organico così penalizzato – conclude Cappella – anche se sono pur sempre un aiuto”.