Slalom di San Nicola, ultimi preparativi a San Giuliano del Sannio

Con l’apertura delle iscrizioni è entrato ufficialmente nel vivo lo Slalom di San Nicola, la manifestazione automobilistica in programma il primo weekend di luglio a San Giuliano del Sannio. La gara per il quarto anno consecutivo sarà valida per la Coppa ACI Sport 3° zona e per la terza volta come Trofeo d’Italia Slalom.

Sabato alle ore 11 la sala convegni di Sport e Salute in via Carducci a Campobasso ospiterà la conferenza stampa di presentazione. Annalisa Vitale presidente della Tecno Motor Racing Team ha sottolineato il grande lavoro svolto dallo staff organizzativo: “La collaborazione con i commissari e i volontari di Campobasso e San Giuliano non può che fare bene a questo genere di eventi, poiché la professionalità, la competenza e la passione sono garanzia della buona riuscita di un evento come questo”.

Lunedì prossimo alle ore 20 verranno chiuse le iscrizioni: “Siamo a lavoro ventiquattro ore al giorno da oltre un mese e vogliamo organizzare tutto nei minimi dettagli. – prosegue il presidente Vitale – Per noi lo Slalom di San Nicola è l’evento della stagione agonistica 2022, ci teniamo a fare bella figura e a spronare i concorrenti a confermare la loro presenza. Speriamo, anche quest’anno, di superare il record delle iscrizioni”.