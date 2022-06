Due incidenti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, domenica 12 giugno, in provincia di Campobasso. Il più grave sulla statale 212, poco prima di Riccia: un fuoristrada si è ribaltato a pochi chilometri di distanza dal paese fortorino. Il conducente è stato prontamente trasportato in ospedale dall’ambulanza del 118 intervenuta sul luogo del sinistro: l’uomo ha riportato ferite dopo che il mezzo su cui viaggiava ha cappottato finendo la sua corsa rovesciandosi su un fianco. In pronto soccorso è stato trasferito in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso, i carabinieri del capoluogo e quelli della stazione di Riccia.

Il secondo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio vicino al semaforo di Petacciato, sulla statale 16 in direzione Vasto. Stando alle prime ricostruzioni, due persone coinvolte nell’incidente hanno riportato lievi ferite e sono stati portati al San Timoteo di Termoli per alcuni accertamenti dal personale sanitario della Misericordia di Termoli intervenuto dopo la telefonata al 118. Si tratta di due persone di fuori regione, probabilmente turisti.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e le forze dell’ordine. Durante le operazioni di soccorso, la circolazione sulla statale 16 ha subito qualche rallentamento ed è stato temporaneamente chiuso il tratto in direzione nord.