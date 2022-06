Prima ha chiesto informazioni sulla pensione garantendo all’anziana inquilina una somma di 250 euro in più al mese, poi si è intrufolato in casa chiedendo se c’era umidità in bagno, ma quando il figlio della donna è uscito dalla sua stanza si è dato alla fuga. Poteva finire male la disavventura capitata questa mattina a una residente di Termoli, vittima di un chiaro tentativo di truffa da parte di un uomo del quale ci è stato fornito un identikit: alto 1,80 cm, 40 anni circa, corporatura robusta, cappellino, mascherina e occhiali da vista per travisare il più possibile i lineamenti.

L’uomo ha citofonato nell’abitazione termolese e l’anziana, pensando fosse un corriere, è scesa giù per firmare. Lui invece l’ha seguita per le scale spiegando di essere un impiegato del Comune e di stare facendo il giro di alcuni pensionati con diritto a percepire una somma aggiuntiva sulla pensione.

“Mi ha chiesto il bancomat che io non avevo, poi con la scusa di controllare umidità nel bagno si è intrufolato verso le camere” riferisce la donna. “In quel momento mio figlio è uscito dalla sua stanza e lui è rimasto pietrificato”. Nel giro di un secondo è sparito dileguandosi in fretta. Resta l’allarme per la dinamica decisamente sfrontata della tentata truffa.