‘Serata d’onore’, musica e poesia con Michele Placido a Guglionesi

“Serata d’onore” è il titolo di uno spettacolo eccezionale, un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori e che sarà di scena a Guglionesi nella serata del 12 giugno in piazza G. De Sanctis, in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova.

Michele Placido – come riporta il blog FuoriPortaWeb – interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante Alighieri, Pablo Neruda, Eugenio Montale, Gabriele D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Ad accompagnare il Maestro in questo viaggio poetico-musicale saranno Gianluigi Esposito (voce e chitarra), Antonio Saturno (chitarra e mandolino) ed eccezionalmente anche i musicisti Luigi De Nardo (oboe e corno inglese) e Giovanni Caiazza (percussioni), che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.

Divulgare nel mondo la poesia e la musica italiana, in un momento storico particolarmente difficile, può essere un’àncora di salvezza. Michele Placido ha sentito l’esigenza, in questi anni, di raccontare la storia italiana attraverso film molto importanti ed ora, dopo 40 anni di successi ininterrotti, ha voluto fortemente realizzare questo recital che racchiude il meglio della cultura del nostro Paese, dal Sommo Dante, alla canzone napoletana.

L’evento – ingresso libero – in programma il 12 giugno a Guglionesi, ore 21.30, in piazza G. De Sanctis, rientra – come anticipato – nella festività di Sant’Antonio di Padova, organizzata grazie all’impegno della omonima Confraternita che quest’anno celebra il 190° anniversario della sua fondazione a Guglionesi con un ciclo di eventi “Tra arte e fede”.