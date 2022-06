Sequela e scuse

di don Mario Colavita

Se dovessimo definire l’opera di Gesù potremo ben dire che è stato un grande camminatore. Non era uno stanziale più un nomade della Parola.

La sua attività pubblica è appassionata, non rifiuta il camminare anche per giorni e non si stanca come gli altri.

Potremo dire che il Gesù descritto dai vangelo è atletico forse ogni giorno dà più di 20mila passi, ma la cosa che più sta a cuore all’evangelista luca è questo camminare verso una meta ben precisa.

Per Luca la meta precisa di Gesù è Gerusalemme, la città dei profeti, la città del tempio di Dio dove è custodita l’arca con la presenza dell’Eterno.

Una città bella, magnifica, tutti gli ebrei sognavano di visitarla non solo per le sue bellezze ma per il tempio, luogo santissimo dove poter confermare l’amore alla Torah e proclamarsi servi di Dio.

Nel suo cammino deciso verso Gerusalemme Gesù è in compagnia dei suoi discepoli i quali non hanno capito minimamente lo scopo.

I discepoli di Gesù lo accompagnano nel cammino ma non lo seguono. Essi non condividono la finalità dell’andare a Gerusalemme che è quella di mettere in crisi tutto il sistema religioso. Il testo greco dice che Gesù indurì il volto, significa andare contro qualcuno, egli va Gerusalemme per contestare chi pretendeva di rappresentare Dio uccidendo i suoi profeti. C’è un passo del profeta Ezechiele che dice: “Figlio dell’uomo, volgi la faccia verso Gerusalemme e parla contro i suoi santuari, profetizza contro la terra d’Israele” (Ez 21,7).

I discepoli non hanno capito pensano ancora che Gesù sia quel messia glorioso che porta la forza e la distruzione come per il passato lo era stato ad esempio Elia distruggendo i 450 profeti di baal.

La parte finale del vangelo si sposta sulla sequela. È una parola latina ha il significato di seguire.

La vita cristiana è fondata sulla sequela Christi, senza questo impegno decisivo di andare dietro a lui, rischiamo di far diventare il cristianesimo un cammino buonista di persone ottimiste.

Gesù chiama tre individui (tre è il numero della perfezione della totalità) tutti e tre gli danno buca, mettono scuse, rifiutano, prendono tempo.

La scelta per Gesù se non porta con sé la radicalità e la decisione diventa una storiella breve senza senso.

Gesù chiede impegno serio per il Regno di Dio che ha la precedenza su tutto anche per le cose per noi più preziose.

La serietà ad essere discepoli di Cristo è confermata dalle nostre scelte e decisioni.

Mettersi al servizio del Regno di Dio significa posporre tutto il resto: la propria sicurezza e comodità, i doveri e gli affetti nei confronti della famiglia. Comportamento eccezionale per una situazione eccezionale!