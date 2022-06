SEO Copywriting, cosa significa scrivere per il web

Quando si parla di SEO Copywriting è inevitabile fare ancora un po’ di confusione. È vero che oggi tutti conoscono l’importanza dei contenuti web ottimizzati, delle parole chiave e, in generale, della struttura che un testo deve possedere per essere utile a posizionare un sito sui motori di ricerca, e in particolare per ottenere un ranking eccellente.

Creare un testo per un blog o un magazine, non significa solo attirare l’attenzione dei lettori, scrivere articoli interessanti, titoli originali e ottenere un elevato livello di visualizzazione: è importante tenere presente che gli utenti di Google trovano articoli e post proprio attraverso la ricerca, per tale ragione è necessario attenersi ad una serie di regole che consentano, nello specifico, di arrivare a posizioni di rilievo.

Ciò significa che, la soluzione ideale dovrebbe essere quella di affidarsi ad un consulente web marketing specializzato e competente. Abbiamo affrontato l’argomento del SEO Copyriting, e delle tecniche di SEO Marketing, insieme a Giovanni Sacheli di Eve Milano, consulente SEO con diversi anni di esperienza, che oggi collabora con aziende e società di importanza internazionale, oltre a partecipare spesso ad eventi e conferenze in qualità di relatore e ospite. Giovanni Sacheli ha lavorato, e lavora tuttora a progetti SEO di grandi dimensioni ed ha ottenuto le più importanti certificazioni del settore SEO e PPC.



Giovanni Sacheli, consulente web marketing

Cosa significa scrivere i contenuti per il web?

Scrivere titoli e contenuti accattivanti e originali è molto importante, tuttavia non è da considerarsi la stessa cosa dello scrivere un testo per un giornale o una rivista. Generalmente, chi legge una rivista sceglie un articolo proprio per il piacere della lettura, mentre chi naviga sul web raramente è alla ricerca di testi da leggere. Più facilmente, quando si legge qualcosa su internet, la necessità è quella di informarsi, di trovare notizie utili, recensioni e altri elementi informativi di cui si ha bisogno.

È quindi fondamentale seguire le regole della SEO Copywriting, al fine di creare contenuti sì, originali, piacevoli e interessanti, ma anche elaborati in maniera tale da favorire il posizionamento sui motori di ricerca. Il nuovo algoritmo di Google è piuttosto preciso, e richiede la massima attenzione nella scelta e inserimento delle parole chiave e, in generale, nella creazione del sito. Proprio per questo motivo, si consiglia di rivolgersi ad una consulente web marketing specializzato in SEO, in possesso di una profonda conoscenza delle tecniche di marketing digitale.

Che cosa è in sostanza la SEO Copywriting?

Con il termine SEO Copywriting si intende una serie di regole a cui sottostare per realizzare testi da pubblicare online, che corrispondano ai requisiti necessari per il raggiungimento dei primi posti sui motori di ricerca. Il SEO Copywriter non si preoccupa solo di scrivere correttamente e in base al target di riferimento, ma anche di realizzare meta tag, heading, di inserire le immagini e ottimizzarle, e di provvedere a tutto quanto può essere necessario per posizionare il proprio testo, e quindi la pagina su cui si trova, ai primi posti di Google.

Un elemento di importanza fondamentale in un testo SEO è la ricerca delle Kw, che devono essere scelte sulla base dei trends del momento, utilizzando appositi tools online e strumenti di analisi. Talvolta le parole chiave vengono indicate dal proprietario del sito, in altri casi è necessario fare una ricerca ben precisa.

L’inserimento delle parole chiave riguarda sia il testo, sia i tag e gli heading, ovviamente sempre in maniera armoniosa e naturale, evitando di esagerare nella speranza di raggiungere più rapidamente la vetta dei motori di ricerca.

Scrivere testi per il web non è quindi da considerarsi un’attività semplice, proprio per questo ricorrere alla consulenza di un’agenzia SEO è la soluzione ideale per ottenere il miglior risultato ed evitare errori e dispersioni di tempo.

Qualche suggerimento per un testo efficace e di successo

Le caratteristiche di un testo per il web riguardano essenzialmente due caratteristiche: la facile rintracciabilità da parte di Google e uno stile che risulti piacevole e attraente. I titoli devono essere curati non tanto per la forma, quanto per l’inserimento delle parole chiave ideali, è bene evitare i giochi di parole e le frasi d’effetto tipiche di giornali e riviste. Piuttosto, i titoli devono essere semplici, chiari e riassuntivi: l’ideale è che chiunque legga il titolo possa già avere un’idea di base anche senza leggere tutto il testo.

Le primissime righe di testo sono le più importanti, in quanto devono presentare con efficacia ciò di cui si sta parlando. La divisione del testo con sottotitoli e paragrafi supporta il lettore nel trovare le informazioni di cui ha bisogno, per tale ragione deve essere studiata attentamente.

Un altro elemento fondamentale di un testo per internet riguarda i contenuti multimediali, ovvero video, musica e immagini, che devono essere a loro volta posizionati in maniera tale da catturare l’attenzione ma fornire anche informazioni essenziali.