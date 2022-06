Sembra una pietra preziosa, con diametro di 10 cm e di colorazione rosso-brunastra molto particolare, ma in realtà potrebbe è una medusa. Quale medusa sia però non è facile da dire, ma dovrebbe trattarsi di una medusa bruna.

È l’ipotesi più accreditata per quanto ritrovato ieri pomeriggio da un cittadino di Campomarino, Rocco Mangifesta, mentre passeggiava sulla battigia della spiaggia sud di Campomarino Lido, nella zona dei camping. “L’ho notata perchè davvero molto particolare e fotografata, poi tramite Google Lens ho scoperto che dovrebbe trattarsi di una medusa del Mar Rosso”.

Tuttavia secondo un esperto biologo marino contattato dalla nostra redazione e che ha potuto osservare semplicemente la fotografia, dovrebbe trattarsi di una medusa bruna, nome comune della Chrysaora hysoscella.

Non si tratta quindi di una specie proveniente da mari lontani, bensì una specie autoctona che non è raro trovare nell’Adriatico durante la stagione calda, in particolare fra marzo e agosto.

L’autore del ritrovamento fa sapere di averla lasciata sulla battigia.